ДТП с тремя авто во Владикавказе унесло две жизни
Еще троих увезли в больницу
Фото с места аварииФото: СОЦСЕТИ
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На улице Иристонская города Владикавказ в аварии с тремя машинами - "МАН", "Chevrolet Niva" и "ГАЗ-3110", погибли двое и получили травмы три человека. Пострадавших госпитализировали. По сообщению полицейских, жертвами стали водитель и пассажир "Chevrolet". Предварительно, не справился с управлением водитель грузовика, выскочившего на "встречку" через разделительный газон. Произошло столкновение "МАН" с "Chevrolet Niva". А затем уже с "ГАЗ-3110".
ИСТОЧНИК KP.RU