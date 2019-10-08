ДТП с тремя авто во Владикавказе унесло две жизни

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-08T14:57:27+03:00

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На улице Иристонская города Владикавказ в аварии с тремя машинами - "МАН", "Chevrolet Niva" и "ГАЗ-3110", погибли двое и получили травмы три человека. Пострадавших госпитализировали. По сообщению полицейских, жертвами стали водитель и пассажир "Chevrolet". Предварительно, не справился с управлением водитель грузовика, выскочившего на "встречку" через разделительный газон. Произошло столкновение "МАН" с "Chevrolet Niva". А затем уже с "ГАЗ-3110".

ИСТОЧНИК KP.RU