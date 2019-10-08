Чеченец, устроивший ДТП с двумя погибшими в Москве, получил срок
В Москве огласили приговор Муслиму Джамбекову. Напомним, в прошлом году на Можайском шоссе по его вине произошло ДТП, в котором погибли женщина с маленькой дочкой.
Инцидент получил широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней глава Чечни Рамзан Кадыров через соцсети обратился к виновнику ДТП с требованием явиться с повинной в полицию.
На следующий день подозреваемый пришел в отделение правоохранительных органов Грозного, откуда его доставили в Москву.
Суд признал Муслима виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
Молодой человек проведет два с половиной года в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU