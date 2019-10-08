2019-10-08T14:59:20+03:00
Общество

Чеченец, устроивший ДТП с двумя погибшими в Москве, получил срок

Муслим Джамбеков сам явился в полицию после обращения Рамзана Кадырова
Ася АСРЯН
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В Москве огласили приговор Муслиму Джамбекову. Напомним, в прошлом году на Можайском шоссе по его вине произошло ДТП, в котором погибли женщина с маленькой дочкой.

Инцидент получил широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней глава Чечни Рамзан Кадыров через соцсети обратился к виновнику ДТП с требованием явиться с повинной в полицию.

На следующий день подозреваемый пришел в отделение правоохранительных органов Грозного, откуда его доставили в Москву.

Суд признал Муслима виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Молодой человек проведет два с половиной года в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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