2019-10-08T15:24:13+03:00
Общество

Жителям спальных районов Ингушетии предложили по ночам отключать свет

Власти считают, что использовать электроэнергию по ночам — нецелесообразно
Ася АСРЯН
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Жителям Ингушетии хотят предложить отключать по ночам свет в жилых районах города. По мнению местных властей, использование электроэнергии в ночное время суток нецелесообразно.

Это предложение не касается стратегически важных объектов, как школы, больницы и центральные улицы. Свет там предлагают оставить в прежнем объеме.

А вот, что касается спальных районов, то там хотят отключать свет после часа ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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