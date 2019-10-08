Жителям спальных районов Ингушетии предложили по ночам отключать свет
Власти считают, что использовать электроэнергию по ночам — нецелесообразно
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Жителям Ингушетии хотят предложить отключать по ночам свет в жилых районах города. По мнению местных властей, использование электроэнергии в ночное время суток нецелесообразно.
Это предложение не касается стратегически важных объектов, как школы, больницы и центральные улицы. Свет там предлагают оставить в прежнем объеме.
А вот, что касается спальных районов, то там хотят отключать свет после часа ночи.
ИСТОЧНИК KP.RU