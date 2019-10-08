Сколько литров алкоголя в год выпивает ставрополец, а сколько чеченец

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-08T15:33:43+03:00

На Ставрополье пьют в десятки раз больше, чем в Чечне Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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РБК составил рейтинг регионов, где чаще всего умирают от алкоголизма. За прошлый год по этой причине скончались 48 тысяч россиян. В КЧР, Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии от алкоголизма не умирают. На каждого жителя приходится меньше 5 литров год потребленного алкоголя. В Чечне эта цифра вообще равна 200 граммам.

В Ставропольском крае смертей от отравления алкоголем, алкогольных гепатитов, циррозов и других заболеваний органов и психики, связанных с употреблением спиртных напитков в 2018 году от 2 до 4 на 10 тысяч живущих.

А на каждого жителя в год приходится от 5 до 10 литров алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU