Сколько литров алкоголя в год выпивает ставрополец, а сколько чеченец
РБК составил рейтинг регионов, где чаще всего умирают от алкоголизма. За прошлый год по этой причине скончались 48 тысяч россиян. В КЧР, Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии от алкоголизма не умирают. На каждого жителя приходится меньше 5 литров год потребленного алкоголя. В Чечне эта цифра вообще равна 200 граммам.
В Ставропольском крае смертей от отравления алкоголем, алкогольных гепатитов, циррозов и других заболеваний органов и психики, связанных с употреблением спиртных напитков в 2018 году от 2 до 4 на 10 тысяч живущих.
А на каждого жителя в год приходится от 5 до 10 литров алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU