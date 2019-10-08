Ставропольские танцоры взяли 27 наград Всероссийского турнира

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-08T16:12:42+03:00

10 из них - за первые места

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Во Всероссийском рейтинговом турнире по современным танцевальным направлениям «Dance way» ставропольцы завоевали 27 наград! На соревнование съехались около 500 танцоров во всей страны. Ставропольская команда «Джаст Дэнс» стала самой многочисленной: 40 танцоров боролись за победу. В итоге наши земляки заняли 10 первых мест, 10 — вторых и 7 — третьих.

Некоторые танцоры «Джаст Дэнс» уже успели завоевать титулы чемпионов Европы и мира.

ИСТОЧНИК KP.RU