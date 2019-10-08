"Ты нам нужен": "Руки-Базуки" ждет молодежь из Чечни

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-08T16:59:36+03:00

В этом признался ему местный житель в личной переписке

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Кирилл Терешин, больше известный как "Руки-Базуки", нередко перекрывал улицы толпами своих подписчиков, которые выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с фриком. Так же часто "Синтоловому качку" пишут в личные сообщения, признаваясь в том, что он изменил их жизнь. Правда, еще никогда житель Чечни не писал Терешину с добрыми помыслами.

- Ты — пример для подражания. Глядя на твои видео, многие стали заниматься спортом. Ты нам нужен. Заяви официально о своём приезде и многие у нас захотят пожать тебе руку, — написал преданный подписчик, который обещал, что если тот приедет, то тот обеспечит ему полную безопасность.

Пока что не говорится, принял ли приглашение "Синтоловый качок" или нет. Имя автора письма тоже не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU