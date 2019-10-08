Минераловодским школьникам подарили картонные микроскопы

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-08T16:53:25+03:00

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Гимназия № 103 получила 120 фолдскопов по проекту «Сделай мир ближе», который реализуется при поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

На открытый урок для шестиклассников, посвященный новому микроскопу, пришли гости - представители администрации Минераловодского городского округа, Ставропольского отделения ПАО Сбербанк, Совета директоров города Минеральные Воды.

Как отметила замглавы администрации округа Анна Шевченко, использование фолдскопа поможет открыть для детей новые горизонты познания такой сложной, но интересной науки, как биология.

- Хочу напомнить, что этот прибор изготовлен в 2014 году американским ученым, понимающим, что не всегда можно микроскоп взять с собой, допустим, домой или на природу для изучения живых организмов. Поэтому вы, пожалуйста, отвлекайтесь от виртуальной действительности и обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас, ведь это более интересное, познавательное и захватывающее занятие, - обратилась к присутствующим ученикам Анна Федоровна, поблагодарив при этом банк за предоставленные гимназии фолдскопы.

Поблагодарили банк также замглавы администрации Минераловодского городского округа Алексей Рыженко и руководитель Управления образования муниципалитета Людмила Безруких, отметившие, что благодаря этим нужным и важным подаркам учащиеся более охотно будут изучать науку и в будущем, возможно, смогут стать хорошими микробиологами, биологами и медиками.

В рамках открытого урока шестиклассники под руководством преподавателя биологии смогли собственноручно собрать фолдскоп, познакомиться посредством приборов с различными микроорганизмами. Кроме того, была изучена возможность снимать объекты исследования на фото и видео с использованием мобильного телефона.

- Впечатления от прибора положительные. Во-первых, он компактный. Он увеличивает в сто раз, благодаря чему можно запросто увидеть базу микробиологии. Во-вторых, мне очень нравится этот прибор, поскольку он сделан из картона, а не из металла, как обычные микроскопы, что намного удешевляет производство данного прибора, - поделился своим мнением учащийся 6 «А» класса Вадим Панин.

Примечательно, что школы Минераловодского городского округа первыми на Северном Кавказе получили фолдскопы в рамках Всероссийского проекта «Сделай мир ближе». Всего в наши учреждения поставлено свыше 2000 единиц этого прибора.

Наша справка

Фолдскопы - это недорогой и простой инструмент, который пользователь сам собирает из прочных бумажных деталей-заготовок и линз. Он весит меньше 10 граммов и дает увеличение от 140 до 2000 раз, то есть позволяет рассмотреть объекты размером 700 нм и более.

ИСТОЧНИК KP.RU