2019-10-08T17:01:11+03:00
Общество

Видео: парашюты чеченских цветов появились над американской Аризоной

Это были жители Чечни
Антон ШАПОВАЛОВ
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Парашюты чеченских цветов появились над американской АризонойПарашюты чеченских цветов появились над американской АризонойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Над штатом Аризона в США произошло необычное событие: с небес спустились два мужчины на парашютах, цвет которых повторяют чеченский флаг. Это были российские спортсмены Александр Субботин и Максим Лемешенок, выступающие за сборную России на чемпионате мира по парашютному спорту, передает пресс-служба Российского университета спецназа в Чечне.

За кубок мира поборются парашютисты из более чем десяти стран. Участники посоревнуются в шести дисциплинах. Это первый мировой турнир для чеченских спортсменов.

- Это значимое событие для нас, в том числе чтобы получить новый опыт и передать его молодому поколению, которое проходит обучение в нашем аэродинамическом комплексе в Чечне, - сказал Максим Лемешенок.

Чеченцы над небом Аризоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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