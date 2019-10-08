Просроченную курицу поставили в ставропольский вуз

СЕГОДНЯ 20:10 2019-10-08T20:10:34+03:00

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Предприятие по поставке мяса снабдила федеральный университет в Ставропольском крае 272 кг просрочки. 9 сентября в учреждении оказался товар срок годности которого закончился 27 августа. За некачественную курицу на компанию возбуждены административные дела за нарушение технических регламентов. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии.

ИСТОЧНИК KP.RU