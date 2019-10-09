Серьезные травмы получили 4 человека в ДТП на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-09T09:36:29+03:00

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На 251 километре дороги «Кавказ» 8 октября случилось ДТП с пострадавшими. В Кочубеевском районе водитель «ВАЗ-210740» превысил безопасную скорость, что привело к столкновению с тросовым ограждением и столкновению с автомобилем «ВАЗ-21099». Оба водителя и 2 пассажира получили тяжелые травмы, с которыми были госпитализированы в ближайшую больницу. За рулем «семерки» сидела 20-летняя девушка со стажем вождения полгода. Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU