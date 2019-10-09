Заместителем главы Ингушетии назначена 29-летняя Фатима Мизиева

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-09T09:33:34+03:00

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В Ингушетии назначили заместителя руководителя администрации главы и правительства республики. Ею назначена 29-летняя Фатима Мизиева. Ранее она занимала пост заместителя руководителя аппарата кабинета министров.

Известно, что она с отличием окончила юридический факультет Ростовского экономического университета.

Ее карьера в правительстве республики началась еще в 2011 году. Тогда она пришла в Кабинет министров на должность помощника вице-премьера, а также премьера.

ИСТОЧНИК KP.RU