2019-10-09T09:33:34+03:00
Общество

Заместителем главы Ингушетии назначена 29-летняя Фатима Мизиева

Ранее Мизиева занимала пост заместителя руководителя аппарата кабинета министров
Ася АСРЯН
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В Ингушетии назначили заместителя руководителя администрации главы и правительства республики. Ею назначена 29-летняя Фатима Мизиева. Ранее она занимала пост заместителя руководителя аппарата кабинета министров.

Известно, что она с отличием окончила юридический факультет Ростовского экономического университета.

Ее карьера в правительстве республики началась еще в 2011 году. Тогда она пришла в Кабинет министров на должность помощника вице-премьера, а также премьера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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