Водитель фуры, перевозившей кирпич, сломал позвоночник в ДТП на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-09T09:41:49+03:00

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В Минераловодском округе поздно ночью 8 октября опрокинулся грузовик. На автодороге "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды" водитель грузового тягача «МАН», перевозивший облицовочный кирпич, слишком сильно разогнался. Фура опрокинулась, а груз высыпался на обочину. 36-летний водитель сломал позвоночник, с травмами его отвели в больницу. Оказалось, что пострадавший не раз нарушал ПДД за последние пару лет. Идет проверка всех обстоятельств аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU