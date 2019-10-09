В Невинномысске на мать с детьми напал мужчина

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-09T10:35:46+03:00

Это случилось днем, когда на улице были люди

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Женщину с ребенком в коляске ограбил незнакомец в Невинномысске. Это случилось, когда мать с детьми возвращалась домой, был день и по улице шли люди. Мужчина просто сорвал золотую цепочку с шеи и скрылся. По уличным видеокамерам полицейские установили нападавшего. 31-летний мужчина раньше был осужден за грабеж, кражу и продажу наркотиков. В отделении задержанный во всем сознался. Несколько дней назад он же похитил золотую цепочку и 65-летней женщины.

Возбуждены уголовные дела о грабеже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU