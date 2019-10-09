2019-10-09T12:16:11+03:00
Происшествия

ФСБ накрыла ячейку пособников террористов, насчитывавшую больше 100 человек

Создателями сети финансистов боевиков из «ИГ»* и «Имарат Кавказ»* стали брат с сестрой из Кабардино-Балкарии
Антон ШАПОВАЛОВ
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Спецназ провёл операцию в восьми регионахСпецназ провёл операцию в восьми регионахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники ФСБ задержали брата с сестрой, которые создали липовую благотворительную организацию, чтобы финансировать деятельность "Имарат Кавказ"* и ИГ*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой в Кабардино-Балкарии осуществляли сбор денег для финансирования международной террористической организации ИГ*, - передает представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Задержанные работали с жителями Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Ставропольского и Краснодарского краёв, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области. Через интернет они собрали больше шести миллионов рублей. Люди сдавали средства на благотворительность, но их отправляли в Сирию на войну.

При обыске у парочки нашли экстремистскую литературу, десять телефонов, через которые они получали указания из Сирии, 60 банковских карт и обналиченные шесть тысяч долларов.

* Запрещенная в России террористическая организация

Задержание "благотворителей", финансировавших террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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