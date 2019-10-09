Семью арестованного журналиста из Дагестана допрашивают следователи

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-09T10:59:35+03:00

На разговор вызвали супругу, брата и родителей

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Следователи вызвали на допрос близких родственников журналиста "Черновика" Абдулмамина Гаджиева. На беседу пригласили супругу Дану Сакиеву, брата и родителей арестованного, сообщают в издании.

Кроме этого, следователи допросят и родственника Абубакара Ризванова.

Напомним, Гаджиева обвиняют в финансировании деятельности террористов. Сейчас мужчина под стражей до 17 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU