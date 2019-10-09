На Ставрополье вор не добрался до отсека сейфа с деньгами, так как напился

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-09T11:01:57+03:00

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В Красногврадейском районе ночью мужчина проник в чужой дом, похитил металлический сейф с деньгами и полкилометра нес его до леса. Затем он решил, что с него хватит, взломал дверь сейфа и обнаружил за ней емкость со спиртом. Он тут же решил сделать паузу на выпивку, но уснул рядом с сейфом. А проснулся от «заботливых» расталкиваний полицейских. Только от них он и узнал, что не добрался до второго отсека сейфа, в котором находилось больше 120 тысяч рублей.

36-летний уже судимый мужчина ответит по уголовному делу о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU