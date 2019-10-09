Полицейские просят помочь поймать сбежавшего шизофренника из Дагестана

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-09T11:16:21+03:00

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Во вторник полицейские Советского района Дагестана пустились на поиски мужчины, сбежавшего из психиатрического диспансера. У больного шизофрения, сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В Дежурную часть поступило сообщение от медсестры психиатрического диспансера о том, что после шести вечера из медучреждения ушёл и по настоящее время не вернулся житель села Джукдиль Табасаранского района Акимов Камал, - сказано в сообщении ведомства.

Мужчина находился на принудительном лечение с июля 2019 года. Как говорят в МВД, ему 35 лет, и выглядит он на столько же - на 30-35 лет. Его рост колеблется от 175 до 180 сантиметров. Сам мужчина худощав, острижен коротко. Когда уходил, был в серой кофте, черных спортивках и резиновых тапочках

Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обращаться по телефонам: 8-8722-99-42-24, +7 (930) 426-92-28.

ИСТОЧНИК KP.RU