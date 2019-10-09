2019-10-09T11:16:21+03:00
Общество

Полицейские просят помочь поймать сбежавшего шизофренника из Дагестана

Об опасности больного ничего не говорится
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Полицейские просят помочь поймать сбежавшего шизофренника из Дагестана. Фото: МВД ДагестанаПолицейские просят помочь поймать сбежавшего шизофренника из Дагестана. Фото: МВД Дагестана
Изменить размер текста:

Во вторник полицейские Советского района Дагестана пустились на поиски мужчины, сбежавшего из психиатрического диспансера. У больного шизофрения, сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В Дежурную часть поступило сообщение от медсестры психиатрического диспансера о том, что после шести вечера из медучреждения ушёл и по настоящее время не вернулся житель села Джукдиль Табасаранского района Акимов Камал, - сказано в сообщении ведомства.

Мужчина находился на принудительном лечение с июля 2019 года. Как говорят в МВД, ему 35 лет, и выглядит он на столько же - на 30-35 лет. Его рост колеблется от 175 до 180 сантиметров. Сам мужчина худощав, острижен коротко. Когда уходил, был в серой кофте, черных спортивках и резиновых тапочках

Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обращаться по телефонам: 8-8722-99-42-24, +7 (930) 426-92-28.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После поездки в Германию экс-мэр крупнейшего города Ингушетии попал в реанимацию
«Ничего особенного там нет»: В Ингушетии прокомментировали видео с избитой отцом до полусмерти семилетней девочкой
До конца недели на Ставрополье потеплеет
Главврача в Дагестане поймали на миллионной взятке
Иногородние турагенства убеждали возить людей в Ставрополь
«Не пей из-под крана!»: Больше 100 дагестанских детей отравлены водой с фекалиями
На штрафстоянке для коров в Махачкале избили сторожа
Появилось видео задержания "благотворителей", финансировавших ИГ*
Хороший сын - плохой чиновник: в Дагестане начальник платил неработающей матери сотни тысяч
12 человек «кинул» на деньги изготовитель надгробий в Буденновске
Ставрополец убаюкал знакомую и кутил за счет ее карточки всю ночь
На съемки комедии с Ходченковой зовут жителей Кисловодска
На Ставрополье вор не добрался до отсека сейфа с деньгами, так как напился
Семью арестованного журналиста из Дагестана допрашивают следователи
Пожарные Чечни догнали и потушили горящую легковушку
ФСБ накрыла ячейку пособников террористов, насчитывавшую больше 100 человек
Дело обманутых на миллионы дольщиков в Ставрополе передано в суд
В Невинномысске на мать с детьми напал мужчина
Пьяный водитель устроил «Форсаж» в Невинномысске
В Ставрополе три человека пострадали в столкновении двух машин
Видео: Силовики публично отчитали двух жителей Чечни за сообщения в соцсетях
В Ставрополе 78-летний лихач на «Калине» врезался в «КАМАЗ»