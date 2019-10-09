Ставрополец убаюкал знакомую и кутил за счет ее карточки всю ночь

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-09T11:23:49+03:00

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32-летний мужчина споил знакомую, едва дождался пока она уснет, а потом вынул карточку с бесконтактной оплатой и отправился по магазинам. Там он тратил и тратил всю ночь напролет, несмотря на лимит. С карточки ушло 15 тысяч рублей. Но счастье длилось не долго, знакомая проснулась, не обнаружила карточку. В полиции пришло время для признательных показаний. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU