Появилось видео задержания "благотворителей", финансировавших ИГ*
Появилось оперативное видео задержания создателей сети, которые под видом благотворительности собирали деньги для террористов.
- По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой в Кабардино-Балкарии осуществляли сбор денег для финансирования международной террористической организации ИГ*, - сказано в сообщении ФСБ России.
Брат с сестрой работали удаленно. Они связывались с жителями Северного Кавказа, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области. В итоге злоумышленники насобирали больше шести миллионов рублей.
* ИГ - запрещенная в России террористическая организация
Задержание "благотворителей", финансировавших террористов.
ИСТОЧНИК KP.RU