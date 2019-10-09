Появилось видео задержания "благотворителей", финансировавших ИГ*

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-09T12:11:45+03:00

В группировке было двое - брат с сестрой

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Появилось оперативное видео задержания создателей сети, которые под видом благотворительности собирали деньги для террористов.

- По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой в Кабардино-Балкарии осуществляли сбор денег для финансирования международной террористической организации ИГ*, - сказано в сообщении ФСБ России.

Брат с сестрой работали удаленно. Они связывались с жителями Северного Кавказа, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области. В итоге злоумышленники насобирали больше шести миллионов рублей.

* ИГ - запрещенная в России террористическая организация

Задержание "благотворителей", финансировавших террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU