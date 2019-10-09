Иногородние турагенства убеждали возить людей в Ставрополь
Для гостей прошел инфотур по городу
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя
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Представители иногородних турагентств оценили достопримечательности Ставрополя. Им показали парки, фонтаны, гостиницы, кафе и рестораны, краеведческий музей, Татарское городище и гору Стрижамент.
С гостями городские и краевые власти обсудили дальнейшее взаимодействие, организацию серий поездок в Ставрополь, пишет «Ставропольская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU