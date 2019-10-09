Главврача в Дагестане поймали на миллионной взятке

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-09T12:57:55+03:00

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В Дагестане поймали главного врача Каякентской районной больницы Багаутдина Казилова. Мужчину подозревают в даче взятки в размере одного миллиона рублей, передают в правоохранительных органах.

Начальник работал вместе с двумя своими подчиненными. Казилов пытался заплатить за то, чтобы проверка сотрудников его больницы закончилась. Заведующего хирургического отделения Каякентской районной больницы обвинили в сговоре с заместителем главного врача и получил взятку в четыре тысячи рублей. За эти деньги он должен был выдать подложный эпикриза.

ИСТОЧНИК KP.RU