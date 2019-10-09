Министр ЖКХ Ставрополья застрял в лифте

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-09T14:52:31+03:00

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В ходе проверки 27 новых установленных лифтов в Ставрополе глава министерства ЖКХ Роман Марченко попросил устроить ему принудительную остановку. Он проверил, как справляются в аварией службы. Специалисты освободили министра через 15 минут, вместо положенных 30. Случай произошел в доме № 43/1 по ул. Доваторцев.

Министр попросил жителей реагировать, если срываются сроки по установке новых подъемников. Указанную информацию можно сообщить по телефону (8652)26-11-17

До конца 2019 года в крае планируется установить 248 новых лифтов.

ИСТОЧНИК KP.RU