2019-10-09T14:52:31+03:00
Недвижимость

Министр ЖКХ Ставрополья застрял в лифте

Пришлось вызывать специалистов
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ходе проверки 27 новых установленных лифтов в Ставрополе глава министерства ЖКХ Роман Марченко попросил устроить ему принудительную остановку. Он проверил, как справляются в аварией службы. Специалисты освободили министра через 15 минут, вместо положенных 30. Случай произошел в доме № 43/1 по ул. Доваторцев.

Министр попросил жителей реагировать, если срываются сроки по установке новых подъемников. Указанную информацию можно сообщить по телефону (8652)26-11-17

До конца 2019 года в крае планируется установить 248 новых лифтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Медведев дал высокую оценку развитию сельского хозяйства Северной Осетии
ДТП с "ЗиЛом" в Дагестане унесло 3 жизни
За упавший на мальчика шкаф в Ставрополе приговорили директора магазина
Генпрокуратуру не устроила подготовка к отопительному сезону Ростехнадзора в СКФО
Новая канатная дорога появится на горнолыжном курорте «Ведучи» в Чечне
Рашид Темрезов представил экспозицию Карачаево-Черкесии на «Золотой осени-2019»
Сувениром Ставрополья признали керамическое яйцо
Неподкупный пристав на Ставрополье устоял перед взяткой в несколько квартир
«Искал секрет успеха, но меня осенило»: Бизнесмен рассказал, как сделал состояние на лотереях
Сообщница террористов начала рожать прямо на допросе в ФСБ
После поездки в Германию экс-мэр крупнейшего города Ингушетии попал в реанимацию
«Ничего особенного там нет»: В Ингушетии прокомментировали видео с избитой отцом до полусмерти семилетней девочкой
До конца недели на Ставрополье потеплеет