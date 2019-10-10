В КБР военного обязали заплатить 25 млн за поломку артиллерийской установки

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-10T09:41:19+03:00

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С военного артиллерийской бригады в пользу Минобороны Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25, 4 млн рублей, пишет "Коммерсант". По его вине во время транспортировки была повреждена самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион».

«Пион» был поврежден в марте 2019 года на нерегулируемом круге при выезде из Магаса в Ингушетии. Водитель плохо закрепил пушку, а затем совершил резкую остановку, из-за чего конструкция опрокинулась. Самоходку восстановить не представляется возможным. Ущерб Минобороны оценило в полную стоимость установки. Одновременно с этим суд назначил мужчине «щадящий» штраф в 10 тысяч рублей, учитывая маленьких детей, неработающую супругу, пожилую мать и статус ветерана боевых действий.

ИСТОЧНИК KP.RU