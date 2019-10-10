Дагестанский футболист сыграет на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-10T10:17:06+03:00

Парень уже занимал с командой третье место на таком же турнире

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Дагестанский футболист Гамид Шахбанов, выступающий за профессиональный клуб "Махачкала", вызван в сборную Россию по футболу среди любителей. Об этом сообщает пресс-служба команды в Instagram.

Сборная России вскоре поедет на чемпионат мира по футболу среди команд-любителей. Турнир состоится 10-21 октября в Греции. Игры будут проходить в формате шесть на шесть. Шахбанов в прошлом году уже выигрывал со сборной бронзовые медали турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU