В парке Ставрополя установили новый арт-объект

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-10T10:24:10+03:00

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В парке Победы установили новый арт-объект. Об этом сообщается на официальной странице ставропольских парков в соцсетях. Фигура гигантской подковы установлена посредине центральной аллеи. Правда, стоит она не «рогами» вверх, а вниз. Руководство парка надеется, что подкова будет приносить удачу, хотя суеверные жители просят установить объект по правилам, то есть перевернуть «чашей вверх».

ИСТОЧНИК KP.RU