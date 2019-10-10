В парке Ставрополя установили новый арт-объект
Он должен приносить удачу
Фото: stavparks26
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В парке Победы установили новый арт-объект. Об этом сообщается на официальной странице ставропольских парков в соцсетях. Фигура гигантской подковы установлена посредине центральной аллеи. Правда, стоит она не «рогами» вверх, а вниз. Руководство парка надеется, что подкова будет приносить удачу, хотя суеверные жители просят установить объект по правилам, то есть перевернуть «чашей вверх».
ИСТОЧНИК KP.RU