В Железноводске прочтут 400 стихов с поэтической трибуны

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-10T10:33:27+03:00

Так в городе отметят день рождения поэта

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15 октября в Железноводске в день рождения М.Ю. Лермонтова прочтут 400 стихотворений поэта. Флешмоб пройдет у бювет-книги, рядом с которой установят поэтический подиум для всех желающих читать стихи. Всего у Михаила Юрьевича 400 стихотворений.

Уникальный памятник, посвященный русскому поэту, единственный в своем роде. На каждую из сторон «книги» лазером нанесли отрывки из произведений «Штосс», Герой нашего времени», «Кавказ» и «Измаил-бей» с сохранением почерка.

ИСТОЧНИК KP.RU