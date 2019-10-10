На Ставрополье управляющая ТСЖ потратила деньги жителей

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-10T10:50:36+03:00

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В Ставропольском крае управляющая товариществом собственников жилья похитила чужие деньги на коммунальные услуги. Женщина, злоупотребив полномочиями, не внесла в кассу деньги, переданные ей жильцами одной из многоэтажек. Злоумышленница вместо погашения долгов за услуги ЖКХ потратила их на себя. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Идет расследование, сообщили в ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU