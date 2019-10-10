Видео: В Грозном появилась «дверь» в город Шали
Войдя в него, горожане могут поздороваться с шалинцами, полюбоваться видами мечети имени Пророка Мухаммада
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На бульваре имени Махмуда Эсамбаева в Грозном появилась «дверь» в город Шали. Необычный аттракцион позволит горожанам в режиме реального времени поздороваться с шалинцами, полюбоваться видами города, мечети имени Пророка Мухаммада.
Устойчивый сигнал между чудо-городами обеспечивается через интернет.
В Грозном появилась дверь в город Шали.
В будущем можно будет переключаться между огромным количеством городов – на фоне самых узнаваемых достопримечательностей от Санкт-Петербурга и Казани до Берлина и Дубая.
ИСТОЧНИК KP.RU