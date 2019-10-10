2019-10-10T12:14:52+03:00
Общество

Регина Тодоренко купила билеты в Грозный из-за обидного комментария

И запустила провокационный флешмоб
Варвара АНТОНОВА
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Украинская модель MAXIM купила билеты в Грозный из-за обидного комментария в шоуУкраинская модель MAXIM купила билеты в Грозный из-за обидного комментария в шоуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ведущая "Орла и Решки", блогер с 6-миллионной аудиторией, певица и модель Регина Тодоренко купила путевку в Грозный. Билет на двоих девушка взяла в рамках шоу "Comment Out" на YouTube.

Привлекательной украинке надо было выбирать - либо писать обидный комментарий ведущему "Кто хочет стать миллионером" Дмитрию Диброву, либо разыгрывать среди подписчиков новогоднюю путевку в Грозный, включающую четырехдневное пребывание в отеле "Грозной-Сити". Тодоренко предложила бы устроить флешмоб, кто видел ее коллегу по ТВ в обмочившихся вещах около отелей разных городов.

Девушка долго металась, размышляя, обидится ли Дибров на такую шутку. Сначала она решила купить билеты в Грозный, но резко передумала - помогли уговоры ее оппонента Ильи Прусикина. В итоге Тодоренко и начала флешмоб, и приобрела тур в Грозный на Новый год.

- Блин, меня же как раз пригласили в программу "Кто хочет стать миллионером", - вспомнила Тодоренко, когда набирала текст комментария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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