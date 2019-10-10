В Чечне появилась «Лестница в небеса»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-10T12:35:22+03:00

Ее первым посетителем стал Рамзан Кадыров

Изменить размер текста: A A

Увидеть Грозный как ладони –легко. Для этого нужно лишь посетитить окраину поселка «Орцин Мохк». Там появилась новая смотровая площадка. Оттуда открывается потрясающий вид на весь Грозный.

Также можно увидеть высотки «Грозный Сити», «Центральную мечеть», «Сердце Чечни», торгово-развлекательный центр «Гранд парк» и многое другое.

Первым посетителем на смотровой площадке стал глава республики Рамзан Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU