На Ставрополье смогут определять предопухолевые патологии
Это стало возможно с новым оборудованием за 39 млн рублей
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В Ставропольском крае для онкологического диспансера закупили оборудование на 39 млн рублей. Благодаря видеоэндоскопическому комплексу ставропольские врачи могут диагностировать предопухолевые патологии и определять новообразования на самых ранних стадиях.
Всего региону в рамках нацпроекта будет выделено около 30 млрд рублей на борьбу с онкологией, которые направят на переоснащение онкодиспнсеров Ставрополя и Пятигорска, создание нового корпуса в краевой столице и открытие центров амбулаторной помощи онкобольным.
ИСТОЧНИК KP.RU