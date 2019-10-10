На Ставрополье смогут определять предопухолевые патологии

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-10T12:57:10+03:00

Это стало возможно с новым оборудованием за 39 млн рублей

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В Ставропольском крае для онкологического диспансера закупили оборудование на 39 млн рублей. Благодаря видеоэндоскопическому комплексу ставропольские врачи могут диагностировать предопухолевые патологии и определять новообразования на самых ранних стадиях.

Всего региону в рамках нацпроекта будет выделено около 30 млрд рублей на борьбу с онкологией, которые направят на переоснащение онкодиспнсеров Ставрополя и Пятигорска, создание нового корпуса в краевой столице и открытие центров амбулаторной помощи онкобольным.

ИСТОЧНИК KP.RU