2019-10-10T14:09:43+03:00
Происшествия

В МВД Кабардино-Балкарии проводят проверку из-за выбивания показаний у ребенка

Старший лейтенант избил компанию юношей, среди которых которых был несовершеннолетний
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кабардино-Балкарии оперативники подразделения собственной безопасности МВД установили, что старший лейтенант полиции Чегемского района при исполнении служебных обязанностей избил группу молодых людей. Всех подозревали в краже в селе Каменка. Физической силой сотрудник пытался выбить из юношей признательные показания. Позднее выяснилось, что в числе задержанных и пострадавших был несовершеннолетний.

- В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "превышение должностных полномочий", - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД КБР. - Врио министра, полковником полиции Назиром Мамхеговым назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении им службы в органах внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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