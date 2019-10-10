В МВД Кабардино-Балкарии проводят проверку из-за выбивания показаний у ребенка
В Кабардино-Балкарии оперативники подразделения собственной безопасности МВД установили, что старший лейтенант полиции Чегемского района при исполнении служебных обязанностей избил группу молодых людей. Всех подозревали в краже в селе Каменка. Физической силой сотрудник пытался выбить из юношей признательные показания. Позднее выяснилось, что в числе задержанных и пострадавших был несовершеннолетний.
- В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "превышение должностных полномочий", - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД КБР. - Врио министра, полковником полиции Назиром Мамхеговым назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении им службы в органах внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей.
ИСТОЧНИК KP.RU