Международную преступную группу осудили на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-10T14:21:32+03:00

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Международную преступную группу торговцев героином накрыли в Ставропольском крае. Двое из них «гастролировали» по городам страны и оставляли «закладки». В марте 2018 года они прибыли в Ставрополь, тогда же были задержаны сотрудниками УФСБ.

В месте их проживания нашли 399 доз героина. На Бобочонова С.Б., Андреева З.Ф. и Бачамардову Д.Т. было заведено уголовное дело. 8 октября суд назначил им наказание от 7 до 6 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU