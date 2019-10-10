В Ставрополе за смерть ребенка в ДТП осужден водитель

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-10T14:49:25+03:00

Девушка скончалась от травм уже в больнице

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В Ставрополе осужден водитель, сбивший ребенка насмерть в октябре 2018 года.

На одной из улиц города автомобиль несся с такой скоростью, что водитель не сумел вовремя остановиться перед несовершеннолетней девушкой, переходившей дорогу.

Она скончалась в больнице спустя несколько дней. На водителя было заведено уголовного дело. Суд приговорил мужчину к 3 годам тюрьмы. Моральный вред оценен в сумму больше 1,6 млн рублей, пишет NewsTracker.

ИСТОЧНИК KP.RU