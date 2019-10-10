Мать ребенка – инвалида в Ингушетии зарабатывала на подпольном «казино»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-10T16:38:44+03:00

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51-летняя жительница ингушского города Малгобек открыла подпольное «казино», где проводились азартные игры. О преступной деятельности женщины узнали правоохранители.

Против бизнес-леди возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Как оказалось у женщины на иждивении находятся дети.

Один из них – ребенок – инвалид, который особенно нуждается в присутствии матери. Учитывая эти обстоятельства, суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU