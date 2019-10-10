В Чечне и Ингушетии живет меньше всего сумасшедших стариков

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-10T17:14:38+03:00

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Министерство здравоохранения сообщает о сокращении больных расстройствами психики и поведения в стране за 4 последних года. Если в 2015 таких случаев было 3681 на 100 тысяч пенсионеров, то в 2018 таких случаев 3168.

Больше всего психически больных пенсионеров живет в Ямало-Ненецком автономном округе (6017 на 100 тысяч населения), а меньше всего в Чечне (857 на 100 тысяч пенсионеров) и Ингушетии (1241).

ИСТОЧНИК KP.RU