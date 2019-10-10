2019-10-10T17:38:38+03:00
Общество

Видео: Американские борцы в папахах гоняют на маршрутке по Дагестану

Все видео они обменивались шутками про Хабиба
Варвара АНТОНОВА
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Американские борцы в папахах гоняют на маршрутке по Дагестану. Фото: стоп-кадрАмериканские борцы в папахах гоняют на маршрутке по Дагестану. Фото: стоп-кадр
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В социальных сетях появился ролик, на котором запечатлены американские борцы в папахах. Гости из США рассекали по Махачкале в маршрутке, изредка перекидываясь шутками про Хабиба.

Ролик вызвал в основном положительные эмоции у пользователей сети. Они тоже шутили, но только про саму ситуации.

- Странно, но американские борцы в папахах сразу перевоплощаются в дагестанцев, - написал один из комментаторов.

Борцы из США в папахах гоняют по Дагестану в маршрутке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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