Видео: Американские борцы в папахах гоняют на маршрутке по Дагестану

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-10T17:38:38+03:00

Американские борцы в папахах гоняют на маршрутке по Дагестану. Фото: стоп-кадр

Все видео они обменивались шутками про Хабиба

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В социальных сетях появился ролик, на котором запечатлены американские борцы в папахах. Гости из США рассекали по Махачкале в маршрутке, изредка перекидываясь шутками про Хабиба.

Ролик вызвал в основном положительные эмоции у пользователей сети. Они тоже шутили, но только про саму ситуации.

- Странно, но американские борцы в папахах сразу перевоплощаются в дагестанцев, - написал один из комментаторов.

Борцы из США в папахах гоняют по Дагестану в маршрутке.

ИСТОЧНИК KP.RU