Сбербанк заключил соглашение с производителем мяса индейки «Агро Плюс»

СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-10T17:48:48+03:00

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Стороны намерены развивать сотрудничество в рамках реализации инвестпроекта на Ставрополье

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Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с производителем мяса индейки «Агро плюс». Документ подписали зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко и бенефициар «Агро Плюс» Андрей Альчаков.

Соглашение нацелено на расширение взаимодействия в рамках реализации инвестиционного проекта.

«Агро-плюс» - это крупнейший на Юге России промышленный комплекс по выращиванию и переработке мяса индейки. На предприятии предусмотрен замкнутый производственный цикл: от инкубатора до выпуска охлажденной мясопродукции.

В состав комплекса входит: шесть откормочных площадок, комбикормовое производство, а также территорию приема мяса и его первичной обработки. Финансирование проекта осуществляет Сбербанк. Объем инвестиций составляет 4,7 млрд рублей.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка: - Наше сотрудничество позволило с нуля создать уникальное производство, продукция которого сегодня широко представлена в ряде российских регионов. Соглашение позволит выстроить эффективное взаимодействие и комплексную поддержку производителю. Такие предприятия, как «Агро-Плюс», создают новые рабочие места и укрепляют региональную экономику.

ИСТОЧНИК KP.RU