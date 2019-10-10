2019-10-10T18:59:27+03:00
Общество

Продавца мебели в Ставрополе осудили за падение шкафа на 3-летнего ребенка

Женщине дали условный срок
Антон ШАПОВАЛОВ
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Продавца мебели в Ставрополе осудили за падение шкафа на 3-летнего ребенка. Фото: СКР по СтавропольюПродавца мебели в Ставрополе осудили за падение шкафа на 3-летнего ребенка. Фото: СКР по Ставрополью
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Ставропольский суд вынес приговор директору мебельного магазина, где на трехлетнего ребенка упал шкаф. Женщине дали условный срок, передает пресс-служба Следственного комитета по региону.

- Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, а также возмещение морального вреда потерпевшим в размере двух миллионов рублей, - сообщают в ведомстве.

Инцидент произошел в августе 2016 года. В зале магазина двухметровый шкаф упал на трехлетнего мальчика. Ребенок получил серьезные травмы - черепно-мозговую травму, тяжелую контузию и перелом основания черепа.

Выяснилось, что шкаф был слабо закреплен. Директора магазина осудили за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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