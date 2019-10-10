Полицейского поймали на взятке при сдаче экзаменов на права в Ингушетии
Но у сотрудника не было полномочий на выдачу категорий
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Полицейского экзаменационного отделения ГИБДД задержали. Его подозревают в получении взятки в размере 30 тысяч рублей, передает пресс-служба Следственного комитета по Ингушетии.
Сотрудник правоохранительных органов должен был за 30 тысяч рублей открыть категорию "Д". Однако таких полномочий у него не было. Полицейского задержали 8 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU