Вербовщика из Чечни, экстрадированного из Германии, осудят в Волгограде
В Волгограде осудят уроженца Чечни, которого обвиняют в склонении несовершеннолетних к террористической деятельности. Будучи за границей, он вел переписку с двумя подростками, которых уговаривал вступить в группировку и уехать в Сирию.
Вербовщика нашли еще в апреле 2019 года в Германии. Его задержали в городе Хузум, откуда и перевезли в Россию.
Уголовное дело против мужчины открыли в Чечне, но впоследствии расследование перенесли в Волгоград. Вскоре вербовщик предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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