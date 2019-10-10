Вербовщика из Чечни, экстрадированного из Германии, осудят в Волгограде

СЕГОДНЯ 19:42 2019-10-10T19:42:14+03:00

Свою деятельность он вел из заграницы

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В Волгограде осудят уроженца Чечни, которого обвиняют в склонении несовершеннолетних к террористической деятельности. Будучи за границей, он вел переписку с двумя подростками, которых уговаривал вступить в группировку и уехать в Сирию.

Вербовщика нашли еще в апреле 2019 года в Германии. Его задержали в городе Хузум, откуда и перевезли в Россию.

Уголовное дело против мужчины открыли в Чечне, но впоследствии расследование перенесли в Волгоград. Вскоре вербовщик предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU