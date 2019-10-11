В Махачкале произошла стрельба при попытке ограбить мечеть
Охранник ранил одного из грабителей
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В Махачкале произошла стрельба из-за попытки ограбить мечеть. 9 октября молодые люди в поселке Альбурикент отверткой пытались вскрыть ящик для пожертвований. Но охранник мечете остановил злоумышленников и попытался задержать их. Грабители стали угрожать мужчине отверткой, а тот в ходе драки выстрелил из травматического пистолета в одного из похитителей.
В МВД Дагестана заявили, что это была самооборона. Парень получил травму ноги, а несовершеннолетний напарник был доставлен в полицию. Будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU