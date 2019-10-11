На Ставрополье водитель бросил сбитого пешехода

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-11T09:35:53+03:00

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Около полуночи 10 октября в Минераловодском округе неизвестный водитель наехал на пешехода, который шел через проезжую часть по нерегулируемому перекрестку.

56-летний мужчина с переломами ног госпитализирован в травматологическое отделение горбольницы. А водитель скрылся с места ДТП. Предположительно, ищут один из этих отечественных автомобилей: «ВАЗ-2109», «ВАЗ-21099», «ВАЗ-2114», либо «ВАЗ-2115» темного цвета.

За оставление места происшествия водителю грозит лишение прав. Все, кто может помочь в поимке виновника, должны позвонить по телефону 8-928-285-45-80, либо в дежурную часть отдела МВД округа (887922)5-72-22, либо (887922)7-61-00.

ИСТОЧНИК KP.RU