Два человека пострадали в ДТП с легковушкой и «КАМАЗом» в Ессентуках

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-11T09:41:38+03:00

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В Ессентуках 10 октября около 16:30 невнимательный водитель врезался в припаркованный автомобиль. ДТП случилось на улице Октябрьской. Мужчина за рулем «Хендэ» ехал на высокой скорости, отвлекся и столкнулся с остановившимся «КАМАЗом».

26-летний водитель и пассажир легковушки доставлены в больницу. Молодой человек не раз нарушал правила дорожного движения. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU