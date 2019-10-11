Два человека пострадали в ДТП с легковушкой и «КАМАЗом» в Ессентуках
Водитель не заметил припаркованную фуру
Фото: УИГБДД по СК
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В Ессентуках 10 октября около 16:30 невнимательный водитель врезался в припаркованный автомобиль. ДТП случилось на улице Октябрьской. Мужчина за рулем «Хендэ» ехал на высокой скорости, отвлекся и столкнулся с остановившимся «КАМАЗом».
26-летний водитель и пассажир легковушки доставлены в больницу. Молодой человек не раз нарушал правила дорожного движения. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU