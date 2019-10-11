Страшные травмы получила пьяная водитель на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-11T09:48:32+03:00

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Пьяная женщина за рулем иномарки 10 октября въехала в забор частного дома в Труновском районе. Она была не трезва с самого утра. Проезжая по улице Крестьянской села Донского, водитель «Опель Астра» не справилась с управлением и съехала на обочину, где встретилась с препятствием.

Женщину госпитализировали с переломом позвоночника и грудной клетки, травмирована и пассажирка. За последние 2 года пьяная женщина не раз нарушала скоростной режим. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU