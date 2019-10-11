На Ставрополье бизнесмен «попал» на 9 млн за продажу сумок
Он убеждал покупательниц в их подлинности
Изменить размер текста:
32-летний бизнесмен из станицы Георгиевской продавал женские сумки, представляя их как брендовые. Хотя купил он их сам на рынке в другом регионе.
40 сумок отправили на экспертизу, ущерб правообладателю товарного знака составил около 9 млн рублей. В полиции Предгорного района возбудили уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров.
Продавцу грозит до 2 лет тюрьмы, сообщили в ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU