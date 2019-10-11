2019-10-11T11:49:57+03:00
Общество

Сбербанк заключил соглашение с Ассоциацией питомниководов и садоводов Ставрополья

Подписи под документом поставили Ирина Ткаченко и Айдын Ширинов
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Ирина Ткаченко и Айдын Ширинов подписывают Соглашение о сотрудничестве.Ирина Ткаченко и Айдын Ширинов подписывают Соглашение о сотрудничестве.
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Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией питомниководов и садоводов Ставропольского края. Документ подписали заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко и председатель правления Ассоциации Айдын Ширинов.

Соглашение предполагает развитие сотрудничества в сфере кредитования, финансирования инвестиционной и экспортной деятельности. Ассоциация объединяет ряд сельхозтоваропроизводителей края, осуществляет их общую координацию на рынке, а также процедуры регламентации и внедрения инновационных технологий на региональном уровне.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

- Сбербанк - основной финансовый институт, который поддерживает развитие АПК Ставропольского края. Треть кредитного портфеля Ставропольского отделения Сбербанка приходится на местных сельхозтоваропроизводителей. Именно поэтому мы выстраиваем долгосрочные отношения с Ассоциацией, в состав которой входит более 30 профильных организаций, производящих более 80% от общего объема производства фруктов и посадочного материала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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