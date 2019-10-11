2019-10-11T12:12:55+03:00
Спорт

Россия — Шотландия, гол Магомеда Оздоева: футболист признался, что забил один из самых красивых мячей

Россия — Шотландия, гол Магомеда Оздоева (2:0)
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Россия — Шотландия, гол Магомеда Оздоева: ингушский футболист в матче Россия — Шотландия (4:0) забил, по собственному признанию, один из самых красивых мячей в своей карьере. Удар по катящемуся навстречу мячу с 30 метров попал точно в паутинку — у голкипера соперников не было ни шанса. Так, на 60-й минуте счёт стал 2:0 в пользу наших футболистов, и были похоронены последние шансы оппонента на реабилитацию.

Россия Шотландия 4:0. Обзор матча, голы.Гол Оздоева на 4:20

После матча сам футболист прокомментировал забитый гол. Оздоев признался, что у него получился один из самых роскошных ударов в карьере.

— Момент с голом помню так, что пробил, а попал как попал. Возможно, это один из самых красивых голов в моей карьере. Ромащенко говорил мне, что нужно прибавить в темпе, а это тяжело делать, когда команда соперника сидит низко и вам нужно взламывать их через центр. Мы делали упор на фланги, и это получалось. Если бы атаковали через центр, то они бы ждали нашей ошибки, чтобы перехватить мяч и убежать в контратаку, — сказал ингушский футболист в интервью «Чемпионату».

Напомним, что сборная разгромила Шотландию со счётом 4:0. Забили Дзюба (дубль: 57' и 70'), Оздоев (60') и Головин (84').

ИСТОЧНИК KP.RU

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