В Ставрополе водитель заснул в едущей машине
26-летний парень по всем признаком был в невменяемом состоянии
Изменить размер текста:
В Ставрополе инспекторы остановили иномарку со спящим водителем. Машина ехала подозрительно медленно, а из салона доносилась музыка. Оказалось, что водитель едва в сознании, хотя двигатель работал.
Полицейские заглушили мотор, вывели водителя из машины, напоили водой, а затем предложили дунуть в алкотестер и проехать в наркодиспансер. 26-летний парень отказался.
Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав. И сдавать на вождение ему придется заново.
В Ставрополе водитель заснул за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU