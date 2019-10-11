В Ставрополе водитель заснул в едущей машине

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-11T12:26:46+03:00

26-летний парень по всем признаком был в невменяемом состоянии

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе инспекторы остановили иномарку со спящим водителем. Машина ехала подозрительно медленно, а из салона доносилась музыка. Оказалось, что водитель едва в сознании, хотя двигатель работал.

Полицейские заглушили мотор, вывели водителя из машины, напоили водой, а затем предложили дунуть в алкотестер и проехать в наркодиспансер. 26-летний парень отказался.

Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав. И сдавать на вождение ему придется заново.

В Ставрополе водитель заснул за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU