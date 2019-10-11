Старший тренер ФК «Ахмат» Адиев покинул свой пост спустя 10 дней после назначения

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-11T18:34:02+03:00

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Магомед Адиев, вошедший в тренерский штаб Игоря Шалимова, покинул пост старшего тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат» спустя 10 дней после назначения.

Напомним, что спортсмен был назначен главным тренером «Ахмата» 30 сентября после того, как «Ахмат» уступил «Сочи» в гостевом матче 11-тура чемпионата России со счетом 0:2.

— Наверное, в любом другом клубе я мог бы работать вторым тренером. Здесь, дома, я слишком пропускаю все через себя, а значит, мои эмоции могут мешать команде, — сказал Адиев.

Также он пожелал удачи «Ахмату», новому тренерскому штабу и поблагодарил болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU